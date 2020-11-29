Son dakika haberi: Sinpapurlu anne koronavirüs antikorlarına sahip bebek doğurdu
29.11.2020 15:54 | Son Güncelleme: 29.11.2020 15:58
Gelen son dakika haberlerine göre Singapurlu Celine Ng-Chan mart ayında hamileyken koronavirüs oldu, bu ay içinde doğum yapan yeni anne virüse karşı antikorları olan bir bebek doğurdu.
Singapurlu Celine Ng-Chan mart ayında hamileyken koronavirüs oldu, bu ay içinde doğum yapan yeni anne virüse karşı antikorları olan bir bebek doğurdu. Bu durum uzmanlara, enfeksiyonun anneden çocuğa geçip geçmeyeceğine dair yeni bir ipucu verdi.
- Singapur
Singapur'da hamile bir anne adayı kadın, Mart ayında koronavirüse yakalandı. Kasım ayında doğum yapan yeni annenin bebeği, koronavirüse karşı antikorla doğduğu açıklandı. Basına açıklama yapan Celine Ng-Chan "Doktorum hamileliğim sırasında COVID-19 antikorlarımı ona (bebeğe) aktardığımdan şüpheleniyor" dedi.
- Singapur
Kaynak: Demirören Haber Ajansı