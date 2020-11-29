Son dakika haberi: Sinpapurlu anne koronavirüs antikorlarına sahip bebek doğurdu

Gelen son dakika haberlerine göre Singapurlu Celine Ng-Chan mart ayında hamileyken koronavirüs oldu, bu ay içinde doğum yapan yeni anne virüse karşı antikorları olan bir bebek doğurdu.