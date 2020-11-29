Son dakika haberi: Sinpapurlu anne koronavirüs antikorlarına sahip bebek doğurdu
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Son dakika haberi: Sinpapurlu anne koronavirüs antikorlarına sahip bebek doğurdu

29.11.2020 15:54 | Son Güncelleme: 29.11.2020 15:58
Son dakika haberi: Sinpapurlu anne koronavirüs antikorlarına sahip bebek doğurdu

Gelen son dakika haberlerine göre Singapurlu Celine Ng-Chan mart ayında hamileyken koronavirüs oldu, bu ay içinde doğum yapan yeni anne virüse karşı antikorları olan bir bebek doğurdu.

Singapurlu Celine Ng-Chan mart ayında hamileyken koronavirüs oldu, bu ay içinde doğum yapan yeni anne virüse karşı antikorları olan bir bebek doğurdu. Bu durum uzmanlara,  enfeksiyonun anneden çocuğa geçip geçmeyeceğine dair yeni bir ipucu verdi.

Singapur'da hamile bir anne adayı kadın, Mart ayında koronavirüse yakalandı. Kasım ayında doğum yapan yeni annenin bebeği, koronavirüse karşı antikorla doğduğu açıklandı. Basına açıklama yapan Celine Ng-Chan "Doktorum hamileliğim sırasında COVID-19 antikorlarımı ona (bebeğe) aktardığımdan şüpheleniyor" dedi.

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- Singapur

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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