Son dakika haberi! Sinop Valisi Karaömeroğlu, şehit ailesine ziyaret etti
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Son dakika haberi! Sinop Valisi Karaömeroğlu, şehit ailesine ziyaret etti

11.02.2021 14:23 | Son Güncelleme: 11.02.2021 14:26
Son dakika haberi! Sinop Valisi Karaömeroğlu, şehit ailesine ziyaret etti

Edinilen son dakika haberine göre Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu, Boyabat ilçesinde şehit ailelerini ziyaret etti.

Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu, Boyabat ilçesinde şehit ailelerini ziyaret etti.

Vali Karaömeroğlu, beraberinde eşi Filiz Karaömeroğlu ve diğer ilgililerle şehit Piyade Uzman Çavuş Sadık Aparangil'in ailesine ziyaret ederek, bir süre sohbet etti.

Ailenin sorun ve taleplerini dinleyen Karaömeroğlu, eksiklerin giderilmesi için ilgililere talimat verdi.

Şehidin babası Recep Aparangil ise Karaömeroğlu'na teşekkür ederek, "Sayın Valimizin ziyaretlerinden dolayı sahipsiz olmadığını düşündük, mutlu olduk. Allah devletimize zeval vermesin." dedi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmut Coşkun

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