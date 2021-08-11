Son dakika haberi... SİNOP'TAKİ SELDE AYANCIK ÇAYI TAŞTI (1)
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Son dakika haberi... SİNOP'TAKİ SELDE AYANCIK ÇAYI TAŞTI (1)

Son dakika haberi... SİNOP'TAKİ SELDE AYANCIK ÇAYI TAŞTI (1)
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre SİNOP'TAKİ SELDE AYANCIK ÇAYI TAŞTI (1) Sinop'ta etkili olan sağanak yağışta Ayancık Çayı taştı araçlar sel sularında sürüklendi.

SİNOP'TAKİ SELDE AYANCIK ÇAYI TAŞTI (1) 

Sinop'ta etkili olan sağanak yağışta Ayancık Çayı taştı araçlar sel sularında sürüklendi.

Sinop'ta gece boyunca etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Akarsuların debisinin yükselmesine ve taşmasına yol açan kuvvetli yağışın etkisi sabah gün ağarınca ortaya çıktı. Ayancık Çayı şiddetli yağışın etkisiyle taştı. Çay üzerindeki köprü hasar gördü. Sel sularına kapılan bir araç sürüklendi.

Görüntü dökümü 

--------------------------Sürüklenmiş aracın görüntüsü -Taşan çaydan genel ve detay 

SİNOP- DHA 

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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