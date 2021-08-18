Sel felaketinde hayatını kaybeden İlknur Demirbaş son yolculuğuna uğurlandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sel felaketinde hayatını kaybeden İlknur Demirbaş son yolculuğuna uğurlandı

Anadolu Ajansı / Gökhan Gücüklüoğlu - Haberler | Güncel

Sinop'taki sel felaketinde hayatını kaybeden İlknur Demirbaş'ın cenazesi toprağa verildi.

Sinop'taki sel felaketinde hayatını kaybeden İlknur Demirbaş'ın cenazesi toprağa verildi.

Demirbaş'ın Ayancık Belediye Mezarlığındaki cenazesine eşi Muhittin ile oğlu Hüseyin'in yanı sıra Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu ve CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz katıldı.

Demirbaş'ın cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Bakan Dönmez, Demirbaş'ın ailesi ve yakınlarına taziye dileklerini iletti.

Sel felaketinde hayatını kaybeden İlknur Demirbaş son yolculuğuna uğurlandı
Sel felaketinde hayatını kaybeden İlknur Demirbaş son yolculuğuna uğurlandı
Sel felaketinde hayatını kaybeden İlknur Demirbaş son yolculuğuna uğurlandı
Sel felaketinde hayatını kaybeden İlknur Demirbaş son yolculuğuna uğurlandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Gücüklüoğlu

Son dakika haberi! Karadeniz'deki sel felaketinde can kaybı 78'e yükseldi
Son dakika haberi! Karadeniz'deki sel felaketinde can kaybı 78'e yükseldi
Son Dakika: Batı Karadeniz'deki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 78'e yükseldi
Son Dakika: Batı Karadeniz'deki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 78'e yükseldi
Bakan Kurum'dan cenazede takdir toplayan hareket! 5 yakınını kaybeden vatandaşa eliyle su içirdi
Bakan Kurum'dan cenazede takdir toplayan hareket! 5 yakınını kaybeden vatandaşa eliyle su içirdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Faik Öztrak Meral Akşener Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Işın Karaca Hande Yener Aleyna Tilki Bülent Ersoy
Spor Ali Koç Mesut Özil Ozan Tufan Sergen Yalçın Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Sel felaketinde hayatını kaybeden İlknur Demirbaş son yolculuğuna uğurlandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.08.2021 16:44:28. #1.13#

title