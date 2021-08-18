Sel felaketinde hayatını kaybeden İlknur Demirbaş son yolculuğuna uğurlandı
Sinop'taki sel felaketinde hayatını kaybeden İlknur Demirbaş'ın cenazesi toprağa verildi.
Sinop'taki sel felaketinde hayatını kaybeden İlknur Demirbaş'ın cenazesi toprağa verildi.
Demirbaş'ın Ayancık Belediye Mezarlığındaki cenazesine eşi Muhittin ile oğlu Hüseyin'in yanı sıra Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu ve CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz katıldı.
Demirbaş'ın cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
Bakan Dönmez, Demirbaş'ın ailesi ve yakınlarına taziye dileklerini iletti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Gücüklüoğlu