Son dakika haberi... Sinop'ta yaşlılar dördüncü kez sokağa çıktı
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Son dakika haberi... Sinop'ta yaşlılar dördüncü kez sokağa çıktı

Son dakika güncel haberi: Sinop'ta 65 yaş ve üstü vatandaşlar yeniden sokağa çıktı.

Son dakika haberi... Sinop'ta yaşlılar dördüncü kez sokağa çıktı
31.05.2020 19:57 | Son Güncelleme: 31.05.2020 20:00

Sinop'ta 65 yaş ve üstü vatandaşlar yeniden sokağa çıktı. Türkiye'nin en fazla yaşlı nüfusa sahip kenti Sinop'ta parklar ve sahiller tekrar yaşlılarla doldu.

Sinop'ta bugün 14.00-20.00 saatlerine özel serbestlik getirilen, 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlar, dört hafta sonra yeniden dışarı çıkma imkanı buldu.

65 yaş ve üstü vatandaşlar kent merkezindeki başta Aşıklar Parkı başta olmak üzere Karakum yürüyüş yolunda güzel havanın tadını çıkardı.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Cevdet Çetin, "İnşallah böyle devam eder de pazar günleri şöyle serbest ederlerde hiç olmazsa bir ferahlanırız yani. Evde en az bin beş yüz adım attım. Boynum ağrıyor. Evde spor yaptım, kollarımı oynattım. Yoksa imkanım yok başım dönmeden yatamadım yatağa. Sporun çok faydası var" dedi. - SİNOP

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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