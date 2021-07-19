Son dakika haberi | Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Sinop'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.

Sinop'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, istihbari çalışmaların ardından Durağan ilçesi Yeniköy köyünde bir kişinin evi ve eklentilerinde arama yapıldı.

Aramalarda 46 uyuşturucu hap, bir gram kubar esrar ve 2 ruhsatsız kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Olayla ilgili bir zanlı gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Gücüklüoğlu