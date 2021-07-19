Son dakika haberi | Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi | Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı

Son dakika haberi | Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı
Anadolu Ajansı / Gökhan Gücüklüoğlu - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre Sinop'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.

Sinop'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, istihbari çalışmaların ardından Durağan ilçesi Yeniköy köyünde bir kişinin evi ve eklentilerinde arama yapıldı.

Aramalarda 46 uyuşturucu hap, bir gram kubar esrar ve 2 ruhsatsız kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Olayla ilgili bir zanlı gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Gücüklüoğlu

Kiralık katillerin adresi karıştırması sonucu öldürülen Büyükşen çifti olayında maske detayı
Kiralık katillerin adresi karıştırması sonucu öldürülen Büyükşen çifti olayında maske detayı
Niğde'yi karıştıran görüntü! Onlarca göçmen tırdan inip yerleşim yerlerine dağıldı
Niğde'yi karıştıran görüntü! Onlarca göçmen tırdan inip yerleşim yerlerine dağıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Hande Erçel Kadir Doğulu Kaan Yıldırım Şahan Gökbakar
Spor Mesut Özil Arda Turan Şaban Yılmaz Ahmet Nur Çebi Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberi | Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.7.2021 13:08:32. #1.16#

title