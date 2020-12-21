Son dakika haberi... Sinop'ta trafik kazası: 1 yaralı
21.12.2020 16:05 | Son Güncelleme: 21.12.2020 16:08
Edinilen son dakika haberine göre Sinop'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı.
Sinop'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, G.K. idaresindeki 60 EH 122 plakalı otomobil, Korucuk Mahallesi'nde Z.T'nin kullandığı 57 AAC 731 plakalı otomobil ile çarpıştı.
Kazada yaralanan sürücü Z.T, sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Gücüklüoğlu