Son dakika haberi: Sinop'ta selin denize sürüklediği tomruklar Samsun sahiline vurdu
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Son dakika haberi: Sinop'ta selin denize sürüklediği tomruklar Samsun sahiline vurdu

Son dakika haberi: Sinop'ta selin denize sürüklediği tomruklar Samsun sahiline vurdu
Anadolu Ajansı / Fatih Mehmet Kürkçü - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre Sel felaketinin yaşandığı Sinop'un Ayancık ilçesinde denize sürüklenen tomruklardan yüzlercesi Samsun'un Atakum ilçesi sahilini kapladı.

Sel felaketinin yaşandığı Sinop'un Ayancık ilçesinde denize sürüklenen tomruklardan yüzlercesi Samsun'un Atakum ilçesi sahilini kapladı.

Ayancık Orman İşletme depolarında bulunan yaklaşık 35 bin ton tomruk, 11 Ağustos'ta yaşanan selde Ayancık Deresi'nden denize taşındı.

Sel sularının denize sürüklediği çok sayıda tomruğun bir bölümü Samsun'un Atakum ilçesinde sahile vurdu. Denizde de tomruklar olduğu görüldü.

Sahilde bazı vatandaşlar tomrukların üzerine oturarak denizi seyretti.

Sahildeki vatandaşlardan Tansu Alparslan, AA muhabirine, hayatında ilk defa sahilde bu kadar tomruk gördüğünü söyledi.

Alparslan, sel felaketinin izlerinin Samsun'a ulaştığını ifade etti.

Tomrukların toplanıp evleri yıkılan insanlara verilmesi gerektiğini dile getiren Alparslan, sahilde de vatandaşların ağaç parçalarını topladıklarını anlattı.

Beşir Kasımoğlu da yaklaşık bir haftadır kentte olduklarını belirterek, sahildeki tomrukları gördüklerinde şaşkınlık yaşadıklarını dile getirdi.

Samsun Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri tarafından sahil boyunca tomrukların belirli aralıklarla toplandığı öğrenildi.

Son dakika haberi: Sinop'ta selin denize sürüklediği tomruklar Samsun sahiline vurdu
Son dakika haberi: Sinop'ta selin denize sürüklediği tomruklar Samsun sahiline vurdu
Son dakika haberi: Sinop'ta selin denize sürüklediği tomruklar Samsun sahiline vurdu
Son dakika haberi: Sinop'ta selin denize sürüklediği tomruklar Samsun sahiline vurdu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Mehmet Kürkçü

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