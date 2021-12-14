Son dakika haberi: Sinop'ta otomobilin çarptığı kadın öldü
AA / Gökhan Gücüklüoğlu - Haberler | Güncel
Son dakika haberine göre Sinop'ta otomobilin çarptığı kadın yaşamını yitirdi.
SİNOP (AA) - Sinop'ta otomobilin çarptığı kadın yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, S.C'nin kullandığı 57 AH 636 plakalı otomobil, Gelincik Mahallesi'nde önce yol kenarındaki başka bir araca, ardından kaldırımda yürüyen Hilal Erdoğan'a çarptı.
Ağır yaralanan Erdoğan, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Sürücü S.C. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.
AA / Gökhan Gücüklüoğlu - Son Dakika Haberleri
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