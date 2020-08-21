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Son dakika haberi | Sinop'ta örtü yangınları...1 dönüm alan zarar gördü, şiddetli rüzgardan dolayı itfaiye erleri zor...

Son dakika haberi: Sinop'ta örtü yangınları...1 dönüm alan zarar gördü, şiddetli rüzgardan dolayı itfaiye erleri zor anlar yaşadı Sinop'ta çıkan ot yangınında 1 dönüm alan zarar gördü, şiddetli rüzgardan dolayı itfaiye erleri zor anlar yaşadı.

21.08.2020 18:55 | Son Güncelleme: 21.08.2020 19:17

Sinop'ta örtü yangınları...1 dönüm alan zarar gördü, şiddetli rüzgardan dolayı itfaiye erleri zor anlar yaşadı

SİNOP - Sinop'ta çıkan ot yangınında 1 dönüm alan zarar gördü, şiddetli rüzgardan dolayı itfaiye erleri zor anlar yaşadı.

Ada Mahallesi'ne bağlı Sis Düdüğü mevkisinde kurumuş otların bulunduğu alanda çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Olay yerine gelen Sinop Belediyesi itfaiye ekipleri ve Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı arazöz müdahale etti. Alevler yaklaşık 50 dakika içerisinde söndürüldü. Şiddetli rüzgardan dolayı ve yamaç bir bölge olduğundan dolayı itfaiye erleri zor anlar yaşadı. Yangında yaklaşık 1 dönümlük alan zarar gördü. Yangının söndürülmesinin ardından soğutma çalışmaları yapıldı, şiddetli rüzgardan dolayı tekrar meydana gelmemesi adına çalışmalar başlatıldı.

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Son dakika haberi | Sinop'ta örtü yangınları...1 dönüm alan zarar gördü, şiddetli rüzgardan dolayı itfaiye erleri zor...

Kaynak: İHA

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