Son dakika haberi... Sinop'ta kumar oynayan 15 kişiye 57 bin 264 lira para cezası

Son dakika haberler: Sinop'ta kumar oynayan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 15 kişiye 57 bin 264 lira para cezası uygulandı.

Sinop'ta kumar oynayan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 15 kişiye 57 bin 264 lira para cezası uygulandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, merkeze bağlı Belören köyünde 3 katlı bir evin alt katında kumar oynandığının tespit edilmesi üzerine çalışma başlatıldı.

Ekiplerce yapılan izleme ve takip sonucunda eve yapılan operasyonda 15 kişi suçüstü yakalandı.

Evde bulunanlara toplam 57 bin 264 lira para cezası uygulanırken, kumar oynamak için yer temin eden iki kişi de gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Gücüklüoğlu