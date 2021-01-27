Son dakika haberi! Sinop'ta karbonmonoksitten zehirlenen çift öldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haberi! Sinop'ta karbonmonoksitten zehirlenen çift öldü

27.01.2021 00:39 | Son Güncelleme: 27.01.2021 00:42
Son dakika haberi! Sinop'ta karbonmonoksitten zehirlenen çift öldü

Bir son dakika haberine göre Sinop'un Boyabat ilçesinde yaşlı çift, sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenerek yaşamını yitirdi.

Sinop'un Boyabat ilçesinde yaşlı çift, sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenerek yaşamını yitirdi.

Esentepe Mahallesi'nde oturan Yaşar (67) ve Keziban Şişli'den (65) haber alamayan yakınları, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Kapıyı kırarak eve giren ekipler, yaşlı çifti hareketsiz buldu. Sağlık ekipleri, çiftin sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenerek öldüğünü belirledi.

Cenazeler, incelemenin ardından 75. Yıl Boyabat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmut Coşkun

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hande Erçel Cemal Hünal Ceyda Düvenci Seren Serengil
Spor Arda Turan Caner Erkin Gökhan Gönül Cüneyt Çakır Josef De Souza
Tüm Haberler Türk Kavga Antalya Münir Karaloğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi! Sinop'ta karbonmonoksitten zehirlenen çift öldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.1.2021 00:42:27. #1.15#
title