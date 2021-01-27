Son dakika haberi! Sinop'ta karbonmonoksitten zehirlenen çift öldü
27.01.2021 00:39 | Son Güncelleme: 27.01.2021 00:42
Bir son dakika haberine göre Sinop'un Boyabat ilçesinde yaşlı çift, sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenerek yaşamını yitirdi.
Sinop'un Boyabat ilçesinde yaşlı çift, sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenerek yaşamını yitirdi.
Esentepe Mahallesi'nde oturan Yaşar (67) ve Keziban Şişli'den (65) haber alamayan yakınları, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Kapıyı kırarak eve giren ekipler, yaşlı çifti hareketsiz buldu. Sağlık ekipleri, çiftin sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenerek öldüğünü belirledi.
Cenazeler, incelemenin ardından 75. Yıl Boyabat Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmut Coşkun