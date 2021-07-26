Son dakika haberi | Sinop'ta iki ayrı trafik kazasında 7 kişi yaralandı
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Son dakika haberi | Sinop'ta iki ayrı trafik kazasında 7 kişi yaralandı

Son dakika haberi | Sinop'ta iki ayrı trafik kazasında 7 kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / Gökhan Gücüklüoğlu - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre Sinop'ta meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Sinop'ta meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, plakaları henüz öğrenilemeyen H.U. yönetimindeki otomobil, Türkeli-Ayancık kara yolu Büyükdüz mevkisinde M.G. idaresindeki otomobille çarpıştı.

Kazada sürücüler ile H.U, Y.K, O.Ü, E.Ö. yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Ayancık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

F.T'nin kullandığı 61 ABH 853 otomobil, Sinop-Boyabat kara yolunda su kanalına devrildi.

Yaralanan sürücü sağlık ekiplerince kaldırıldığı 75. Yüzyıl Boyabat Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Son dakika haberi | Sinop'ta iki ayrı trafik kazasında 7 kişi yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Gücüklüoğlu

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