Son dakika haberi | Sinop'ta facianın eşiğinden dönüldü

Son dakika haberi... Sinop'ta bir apartmanın kazan dairesinde çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı.

Sinop'ta bir apartmanın kazan dairesinde çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı. Yangın sırasında kazan dairesinde bulunan oksijen tüpleri patlamadan son anda kontrol altına alındı.

Olay, Zeytinlik Mahallesi Aşiyan Bloklarında bir apartmanın kazan dairesinde meydana geldi. İddiaya göre henüz adı belirlenemeyen bir usta kazan dairesinde kullanılmayan kalorifer kazanını oksijen kaynağıyla keserek kazanı aldıktan sonra olay yerinden ayrıldı. Bir süre sonra usta kesim yaparken oksijen kaynağından çıktığı düşünülen kıvılcım kazan dairesinde bulunan kağıt ve elyaf malzemeleri tutuşturdu. Yangın kısa sürede her yeri sardı. Dumanı gören mahalle sakinleri durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen Sinop Belediyesi itfaiye ekipleri, ilk olarak yangın alanındaki oksijen tüplerine müdahale etti. Patlamadan kontrol altına alınan oksijen tüplerinin ardından yangın söndürüldü.

Yangında mahalle sakinleri kısa süre panik yaşanırken, yangının kontrol altına alınmasıyla rahat bir nefes aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı