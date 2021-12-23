Son dakika haberi | Sinop'ta fabrika yangınında bekçi yaşamını yitirdi - Haberler
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Son dakika haberi | Sinop'ta fabrika yangınında bekçi yaşamını yitirdi

Son dakika haberi | Sinop'ta fabrika yangınında bekçi yaşamını yitirdi
AA / Mahmut Coşkun - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... Sinop'un Boyabat ilçesinde çıkan yangında fabrikada bekçilik yapan kişi hayatını kaybetti.

SİNOP (AA) - Sinop'un Boyabat ilçesinde çıkan yangında fabrikada bekçilik yapan kişi hayatını kaybetti.

Salar köyü mevkisinde faaliyet gösteren tuğla fabrikasında yangın çıkması üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Boyabat Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangının ardından fabrikada yapılan incelemede, gece bekçisi olarak çalışan Dursun Küçükbaş'ın (49) cesedine ulaşıldı.

Küçükbaş'ın cesedi incelemenin ardından Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Son dakika haberi | Sinop'ta fabrika yangınında bekçi yaşamını yitirdi

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AA / Mahmut Coşkun - Son Dakika Haberleri

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