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Son dakika haberi... Sinop'ta ev yangını

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberi... Sinop'ta ev yangını

Son dakika 3. sayfa haberi: Sinop'un Erfelek ilçesi Kirenpara mevkisinde 3 katlı bir evde yangın çıktı.

ERFELEK, SİNOP (İHA) - Sinop'un Erfelek ilçesi Kirenpara mevkisinde 3 katlı bir evde yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Bilal Açıkgöz'e ait evde bilinmeyen bir sebep sonucu çıkan yangına çıktı. Yangının ihbar edilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 30 dakikalık uğraşlar sonucu kontrol altına alınan yangında çatı büyük zarar gördü.

Yangınla ilgili soruşturma sürüyor. - SİNOP

Son dakika haberi... Sinop'ta ev yangını

Son dakika haberi... Sinop'ta ev yangını

Son dakika haberi... Sinop'ta ev yangını

Son dakika haberi... Sinop'ta ev yangını

Son dakika haberi... Sinop'ta ev yangını

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