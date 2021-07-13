Son dakika haberi | Sinop'ta eşini bıçaklayarak öldüren koca tutuklandı

Gelen son dakika haberlerine göre Sinop'ta yaşanan bıçaklı kavgada eşini bıçaklayarak öldüren yabancı uyruklu koca çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Sinop'ta yaşanan bıçaklı kavgada eşini bıçaklayarak öldüren yabancı uyruklu koca çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Sinop'ta bilinmeyen bir nedenle çıkan kavgada yabancı uyruklu M.V.M. adlı şahıs eşi M.M.'yi (24) evde bıçakla yaralamış, olayda A.R.A. (22) adlı şahıs da bıçaklanmıştı. Atatürk Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen M.M. hayatını kaybetmişti.

Olayın ardından İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince gözaltına alınan M.V.M.'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen M.V.M. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı