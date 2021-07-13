Son dakika haberi | Sinop'ta eşini bıçaklayarak öldüren koca tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi | Sinop'ta eşini bıçaklayarak öldüren koca tutuklandı

Son dakika haberi | Sinop'ta eşini bıçaklayarak öldüren koca tutuklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gelen son dakika haberlerine göre Sinop'ta yaşanan bıçaklı kavgada eşini bıçaklayarak öldüren yabancı uyruklu koca çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Sinop'ta yaşanan bıçaklı kavgada eşini bıçaklayarak öldüren yabancı uyruklu koca çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Sinop'ta bilinmeyen bir nedenle çıkan kavgada yabancı uyruklu M.V.M. adlı şahıs eşi M.M.'yi (24) evde bıçakla yaralamış, olayda A.R.A. (22) adlı şahıs da bıçaklanmıştı. Atatürk Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen M.M. hayatını kaybetmişti.

Olayın ardından İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince gözaltına alınan M.V.M.'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen M.V.M. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Vahap Seçer Ersin Tatar Hulusi Akar Fahrettin Koca Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Müge Anlı Petek Dinçöz Şeyma Subaşı Serenay Sarıkaya
Spor Salih Uçan Alper Yılmaz Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberi | Sinop'ta eşini bıçaklayarak öldüren koca tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.7.2021 01:07:39. #1.14#

title