Son dakika haberi | Sinop'ta, Covid-19 aşı şişeleri ve enjektörler yerlere atıldı
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Son dakika haberi | Sinop'ta, Covid-19 aşı şişeleri ve enjektörler yerlere atıldı

12.03.2021 11:56 | Son Güncelleme: 12.03.2021 12:00
Son dakika haberi | Sinop'ta, Covid-19 aşı şişeleri ve enjektörler yerlere atıldı

Son dakika haberlerine göre SAĞLIK Bakanlığı'nın yayınladığı koronavirüs risk haritasında, 'Çok yüksek riskli' iller kategorisinde ikinci sıralarda yer alan Sinop'ta, Covid-19 aşı şişeleri ve enjektörlerin, bazı noktalarda çöp konteynerlerinin yanında, yerlere atıldığı görüldü.

SAĞLIK Bakanlığı'nın yayınladığı koronavirüs risk haritasında, 'Çok yüksek riskli' iller kategorisinde ikinci sıralarda yer alan Sinop'ta, Covid-19 aşı şişeleri ve enjektörlerin, bazı noktalarda çöp konteynerlerinin yanında, yerlere atıldığı görüldü. Tıbbi atıkların, kim ya da kimler tarafından yere atıldığı araştırılıyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın illere göre haftalık koronavirüs vaka sayısını paylaştığı haritada, 27 Şubat-5 Mart tarihlerinde 'Çok yüksek riskli' iller kategorisinde yer alan Sinop, ikinci oldu. Riskli iller arasında bulunan kentte bazı noktalarda Covid-19 aşı şişeleri ve enjektörler yerlere atıldı.Batur Caddesi'nde bulunan çöp konteynerlerinin yanında yer alan tıbbi atıklar, vatandaşları tedirgin etti. Belediye görevlileri tıbbi atıkların, kim ya da kimler tarafından yere atıldığı araştırıyor. Atıklarının bulunduğu yerin yaklaşık 50 metre ilerisinde aile sağlığı merkezi olduğu öğrenildi.


Son dakika haberi | Sinop'ta, Covid-19 aşı şişeleri ve enjektörler yerlere atıldı
Son dakika haberi | Sinop'ta, Covid-19 aşı şişeleri ve enjektörler yerlere atıldı
Son dakika haberi | Sinop'ta, Covid-19 aşı şişeleri ve enjektörler yerlere atıldı
Son dakika haberi | Sinop'ta, Covid-19 aşı şişeleri ve enjektörler yerlere atıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Deniz ÖZEN

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