Son dakika haberi... Sinop'ta ceset sanılan duba deniz polisini hareket geçirdi
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Son dakika haberi... Sinop'ta ceset sanılan duba deniz polisini hareket geçirdi

Son dakika haberi... Sinop'ta ceset sanılan duba deniz polisini hareket geçirdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bir son dakika haberine göre SİNOP (İHA) – Sinop'ta Karakum Plajı açıklarında görünen bir cisim sahildeki vatandaşları korkuttu.

SİNOP (İHA) – Sinop'ta Karakum Plajı açıklarında görünen bir cisim sahildeki vatandaşları korkuttu. Gördüklerini insan cesedine benzeten vatandaşlar polisi harekete geçirdi. Açıktaki cismin bağından kurtulmuş bir duba olduğu belirlendi.

Olay, saat 17.00 sıralarında İl Özel İdaresi Karakum Sosyal Tesisleri'nde gerçekleşti. Denizde yüzmekte olan vatandaşlar açıkta gördükleri cismi insana benzeterek panikledi. Durum sahildeki görevlilere bildirildi. Açıkta ceset görüldüğü ihbarı üzerine deniz polisi olaya müdahil oldu.

Harekete geçen ekipler zodyak bot ile kısa sürede plaja gelerek cismin yakınında incelemede bulundu. Ardından sahile gelen deniz polisi cismin bir şamandıra olduğunu ve korkulacak bir şeyin olmadığını vatandaşlara bildirdi. Sahildekiler de bunun üzerine rahat bir nefes aldı. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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