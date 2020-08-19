Son dakika haberi! Sinop'ta bir kişi ölü bulundu
Son dakika habere göre Sinop'un Erfelek ilçesi eski Ayancık yolu üzerinde, sabah saatlerinde Musa.T. bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu.
19.08.2020 19:15 | Son Güncelleme: 19.08.2020 19:21
Sinop'un Erfelek ilçesi eski Ayancık yolu üzerinde, sabah saatlerinde Musa.T. bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu.
Jandarma ekiplerince şüpheli S.D. ile olaya karıştıkları iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı. İfadeleri alınan 4 şüpheli mahkemeye sevk edildi. Öldürülen Musa. T., otopsi için Adli Tıpa gönderildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SİNOP
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Kaynak: İHA