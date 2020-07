Son dakika haberi! Sinop'ta baba ve iki oğlu boğularak can verdi Son dakika gelişmesine göre Sinop'ta baba ve iki oğlu boğularak can verdi Sinop'un Ayancık ilçesi plajında baba ve iki oğlu boğularak can verdi.

Sinop'ta baba ve iki oğlu boğularak can verdi SİNOP - Sinop'un Ayancık ilçesi plajında baba ve iki oğlu boğularak can verdi. Alınan bilgiye göre, Ayancık ilçesi Ağaçlı köyü Harzana Plajı'nda serinlemek için denize giren Kerem ve Resul Demirci denizde bir süre sonra çırpınmaya başladı. Durumu fark eden baba Ramazan Demirci de denize girerek çocuklarını kurtarmaya çalışırken ters akıntı nedeniyle boğuldu. Çevredekilerin yardımıyla denizden çıkarılarak 112 Acil Servis ekiplerince Ayancık Devlet Hastanesine kaldırılan üç kişi kurtarılamadı. Yakınları ve sevenleri hastane önünde sinir krizleri geçirdi. Kaynak: İHA