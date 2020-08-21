Son dakika haberi | Sinop'ta anız yangını
Son dakika 3. sayfa haberine göre Sinop'ta çıkan anız yangınında yaklaşık 1 dönüm alan zarar gördü.
21.08.2020 17:10 | Son Güncelleme: 21.08.2020 17:28
Sinop'ta çıkan anız yangınında yaklaşık 1 dönüm alan zarar gördü.
Sinop'un Adabaşı mevkisinde kurumuş otların bulunduğu alanda çıkan yangın, rüzgarında etkisiyle kısa sürede yayıldı. Sinop Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Alevler güçlükle kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 1 dönümlük alan zarar gördü. - SİNOP
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Kaynak: İHA