Son dakika haberi | Sinop, meydan projesiyle turizmde ivme kazanacak
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Son dakika haberi | Sinop, meydan projesiyle turizmde ivme kazanacak

29.12.2020 12:43 | Son Güncelleme: 29.12.2020 12:46
Son dakika haberi | Sinop, meydan projesiyle turizmde ivme kazanacak

Son dakika haberi: Sinop'ta, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca uygulanacak ve 2 bin 500 yıllık tarihi surların ortaya çıkarılacağı Kent Meydanı Projesiyle şehrin turizm alanında ivme kazanması bekleniyor.

Sinop'ta, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca uygulanacak ve 2 bin 500 yıllık tarihi surların ortaya çıkarılacağı Kent Meydanı Projesiyle şehrin turizm alanında ivme kazanması bekleniyor.

AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, AA muhabirine, kent ve ülke tarihi açısından önemli bir değere sahip, tarihi surların da turizme kazandırılacağı projenin Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunca onaylandığını söyledi.

Toplu Konut İdaresi tarafından hazırlanan projenin kısa sürede ihale aşamasına gelmesini beklediklerini anlatan Maviş, "Önemli bir turizm kenti olan Sinop, bu projenin tamamlanmasıyla turizmde yeni bir ivme kazanacak." dedi.

Maviş, hedeflerinin Sinopluların yıllardır özlemini kurdukları bir projeyi hayata geçirmek olduğunu belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

"Sinop Kent Meydanı Projesi hem tarih hem de turizm açısından çok önemli. Bilindiği gibi o bölgede tarihi surlarımız var. Biz ilk etapta surlar çevresinde binaları yıkarak tarihimizi gün yüzüne çıkarmak istiyoruz. Bunu yaparken de aynı zamanda vatandaşlarımızın kullanımına sunulanacak muhteşem bir alan yaratmak arzusundayız. TOKİ tarafından hazırlanan proje Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından onaylandı. Şimdi sırada ihale edilmesi var." diye konuştu.

Projenin hayata geçmesinde önemli paya sahip Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum başta olmak üzere tüm ilgililere teşekkür eden Maviş, "Proje yeni yılla start alacaktır inşallah. Şimdiden kentimiz ve ülkemiz için hayırlı olsun." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Gücüklüoğlu

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