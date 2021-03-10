Son dakika haberi: Sinop'a 10,5 milyon avroluk yatırımla balık işleme ve paketleme tesisi kuruluyor
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Son dakika haberi: Sinop'a 10,5 milyon avroluk yatırımla balık işleme ve paketleme tesisi kuruluyor

10.03.2021 12:43 | Son Güncelleme: 10.03.2021 12:46
Son dakika haberi: Sinop'a 10,5 milyon avroluk yatırımla balık işleme ve paketleme tesisi kuruluyor

Son dakika haber: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca yürütülen Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında Türkiye'nin önemli balıkçılık kentlerinden Sinop'ta, 10,5 milyon avroluk maliyetle balık işleme ve paketleme tesisi kuruluyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca yürütülen Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında Türkiye'nin önemli balıkçılık kentlerinden Sinop'ta, 10,5 milyon avroluk maliyetle balık işleme ve paketleme tesisi kuruluyor.

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) tarafından yürütülen "Sinop'ta Güçlü Sektörlerin Rekabet Edebilirliğinin Artırılması Projesi" kapsamında Avrupa Birliği ile Türkiye mali iş birliği çerçevesinde finanse edilerek hayata geçirilecek tesisin yer tahsisi imza töreni yapıldı.

Vali Erol Karaömeroğlu, Valilik Toplantı Salonu'ndaki imza töreninde yaptığı konuşmada, 2012 yılında çalışmalarına başlanan projeyle Sinop'un su ürünleri alanında bölgede cazibe merkezi haline dönüştürülmesinin amaçlandığını söyledi.

Projenin 2014 yılında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına sunularak destek almaya hak kazandığını vurgulayan Karaömeroğlu, şöyle konuştu:

"2018 yılında proje tanımlama dokümanının onaylanmasına müteakip ihale hazırlık çalışmalarına geçilmiştir. 2020 yılında müşavirlik ve inşaat ihaleleri Ankara'da gerçekleştirilmiştir. Proje ile kurulacak tesis, son 30 yıl içerisinde Sinop ilinde yapılan en büyük bütçeli yatırımlardan birisidir. Yaklaşık 30 ayda tamamlanması planlanan projemizin yer teslimi, müşavirlik ihalesini alan firma tarafından müteahhit firmaya yapılmıştır. Yakın bir zamanda Sinop OSB'de temeli atılacak tesisin 18 ayda tamamlanmasını bekliyoruz. Projenin kalan 12 ayında ise teknik yardım faaliyetleri devam edecek. 2023 yılı ortalarında da tesisimizin tamamlanarak su ürünleri sektörünün hizmetine sunulmasını bekliyoruz."

KUZKA Genel Sekreteri Dr. Serkan Genç de Karadeniz'in balıkçılıkta çok önemli bir yere sahip olduğuna işaret etti.

Türkiye'de 2000 yılı sonrasında toplam deniz ürünleri avcılığının yüzde 70-80'inin Karadeniz'den sağlandığına dikkati çeken Genç, şunları kaydetti:

"Projemizin ilk ayağında Sinop Organize Sanayi Bölgesi'nde yaklaşık 20 dönüm alanda su ürünlerinin işlenmesi, şoklanması ve depolanmasına yönelik tesis inşa edilecektir. Sinop ilimiz başta olmak üzere Karadeniz Bölgesi'nde faaliyet gösteren işletmeler, proje ile kurulan ortak kullanım tesisinden faydalanacak ve rekabet güçlerini artıracaklardır. İşletmelerin üretim ve pazar koşullarının iyileştirilmesine, mevcut ve muhtemel pazarlar ile entegrasyon sağlanmasına katkı sağlayacak tesisle su ürünlerinde ticarileştirilebilir ürün sayımızı artırmış olacağız."

Konuşmaların ardından, 10,5 milyon avroya mal olacak, tamamlandığında aynı anda, işlenmiş 3 bin ton balığın depolarda muhafaza edilebileceği tesisin yapılacağı alanın ilgili firmaya tahsisi gerçekleştirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Gücüklüoğlu

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