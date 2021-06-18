Son dakika haberi... Sınırı geçmeye çalışırken yakalandı, eğitimli terörist çıktı

Son dakika haberi... SURİYE'ye, yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalanan M.M.A.'nın, PKK/KCK-PYD/YPG üyesi eğitimli terörist olduğu tespit edildi.

SURİYE'ye, yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalanan M.M.A.'nın, PKK/KCK-PYD/YPG üyesi eğitimli terörist olduğu tespit edildi.

Mardin'de, yasa dışı yollarla Suriye'ye geçmeye çalışan M.M.A., güvenlik güçlerince yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edilen M.M.A. sorguya alındı. Terör örgütüne katılmak için sınırı geçmeye çalıştığı belirlenen M.M.A'nın, 2016 yılında Suriye'nin Haseke Melikiyah Tel Adek kampında silahlı ve ideolojik eğitim aldığı, eğitimin ardından Kamışlı Rumeylan bölgesinde bulunan petrol kuyularında, savaşçı, nöbetçi olarak faaliyet gösterdiği tespit edildi. M.M.A.'nın jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selim Kaya