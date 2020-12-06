Son dakika haberi... Sınır kenti Kilis'te sokaklar sesiz
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haberi... Sınır kenti Kilis'te sokaklar sesiz

06.12.2020 00:58 | Son Güncelleme: 06.12.2020 01:03
Son dakika haberi... Sınır kenti Kilis'te sokaklar sesiz

Son dakika haberler: Suriye sınırında bulunan Kilis'te,sokağa çıkma kısıtlaması vatandaşlar uyarken, polis ekipleri denetimlerini sıklaştırdı.

Suriye sınırında bulunan Kilis'te,sokağa çıkma kısıtlaması vatandaşlar uyarken, polis ekipleri denetimlerini sıklaştırdı.

Kilis'te, sokağa çıkma kısıtlamasına vatandaşlar uyarken, sessizliğe büründü. İçişleri Bakanlığının genelgesiyle 56 saat sürecek sokağa çıkma kısıtlamasına dün gece saat 21.00'den itibaren vatandaşların Kilis'te büyük oranda hassasiyet gösterdi.

Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan iş yerleri açık olurken, paket servis yapan işletmelerin üretime devam ediyor. Kilis kent merkezinden polis, kırsalda jandarma denetimlerini sürdürüyor. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Sınır kenti Kilis'te sokaklar sessiz
Sınır kenti Kilis'te sokaklar sessiz
Sınır Kenti Kilis'te 56 Saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Sınır Kenti Kilis'te 56 Saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Suriye sınırındaki Kilis'te sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor
Suriye sınırındaki Kilis'te sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Meral Akşener Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sezen Aksu Demet Akalın Seren Serengil İbrahim Tatlıses
Spor Ersun Yanal Mbaye Diagne Burak Yılmaz Rıza Çalımbay Abdullah Avcı
Tüm Haberler Bursa Deprem Antalya Akdeniz
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi... Sınır kenti Kilis'te sokaklar sesiz - Kilis
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.12.2020 01:03:20. #1.14#
title