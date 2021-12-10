Son dakika haberi: Sınıfın penceresinden atlayan liseli ağır yaralandı - Haberler
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Son dakika haberi: Sınıfın penceresinden atlayan liseli ağır yaralandı

Son dakika haberi: Sınıfın penceresinden atlayan liseli ağır yaralandı
Demirören Haber Ajansı / Ahmet Kılıç - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... GAZİANTEP'te, eğitim gördüğü okulda 3'üncü kattaki sınıfın penceresinden atlayan lise öğrencisi Yıldız Ö. (15), ağır yaralandı.

GAZİANTEP'te, eğitim gördüğü okulda 3'üncü kattaki sınıfın penceresinden atlayan lise öğrencisi Yıldız Ö. (15), ağır yaralandı.

Olay, öğleden sonra Emek Mahallesi'ndeki Yasemin Erman Balsu Anadolu Lisesi'nde meydana geldi. Bir süredir psikolojik sorunları olduğu öne sürülen 10'uncu sınıf öğrencisi Yıldız Ö., üçüncü kattaki sınıfta yalnız başınayken pencereye çıkıp kendisini boşluğa bıraktı. Öğretmenlerin ihbarı üzerine okula sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ekiplerin ilk müdahalesini yaptığı Yıldız Ö. Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Yıldız Ö.'nün vücudunda çok sayıda kırık olduğu belirtildi.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Son dakika haberi: Sınıfın penceresinden atlayan liseli ağır yaralandı

Son dakika haberi: Sınıfın penceresinden atlayan liseli ağır yaralandı

Son dakika haberi: Sınıfın penceresinden atlayan liseli ağır yaralandı

Son dakika haberi: Sınıfın penceresinden atlayan liseli ağır yaralandı

Demirören Haber Ajansı / Ahmet Kılıç - Son Dakika Haberleri

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