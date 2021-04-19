Son dakika haberi... Singapur'da son 25 yılın en büyük uyuşturucu operasyonu
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Son dakika haberi... Singapur'da son 25 yılın en büyük uyuşturucu operasyonu

Son dakika haberi... Singapur'da son 25 yılın en büyük uyuşturucu operasyonu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberi... Singapur'da son 25 yılın en büyük uyuşturucu operasyonu düzenlendi.

Singapur'da son 25 yılın en büyük uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Asayiş ekipleri, 1.7 milyon dolar değerindeki 23.7 kg esrar, 16.5 kg eroinin yanı sıra kristal metamfetamin ve extacy'ye el koydu.

Singapur'da anti narkotik ekipleri, geçtiğimiz hafta düzenledikleri baskında büyük miktarda esrar ele geçirdi. Singapurlu yetkililer, ele geçirilen esrarın son 25 yılın en büyük el koyma operasyonu olduğunu duyurdu. Operasyonda 23.7 kg esrar, 16.5 kg eroinin yanı sıra kristal metamfetamin ve extacy'ye el kondu. Polisin 1996 yılından bu yana el koyduğu en fazla miktardaki esrar olarak kayıtlara geçerken, el konan uyuşturucuların piyasa değerinin 1.7 milyon dolar olduğu ifade edildi. Polis, uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı gerekçesiyle 22 yaşındaki bir Malezyalı'yı gözaltına aldı.

Singapur'da 500 gramdan fazla esrar taşımacılığı yapanlar idam cezası ile karşı karşıya kalabilir. - SİNGAPUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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