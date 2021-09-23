Son dakika haberi: Sinemasal kurucusu Esen Kaya'ya silahlı saldırı kamerada - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi: Sinemasal kurucusu Esen Kaya'ya silahlı saldırı kamerada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberi: Sinemasal kurucusu Esen Kaya'ya silahlı saldırı kamerada

Edinilen son dakika gelişmesine göre Sinemasal kurucusu Enes Kaya, Fatih Balat'ta yürüdüğü esnada kimliği belirsiz bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı.

FATİH, İSTANBUL (İHA) - Sinemasal kurucusu Enes Kaya, Fatih Balat'ta yürüdüğü esnada kimliği belirsiz bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Silahlı Saldırı anı kameralara yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Fatih Balat'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sinemasal kurucusu Esen Kaya, yolda yürüdüğü sırada kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Esen Kaya birkaç el ateş edilmesi sonucu yaralanırken, olayı gerçekleştiren şahıs ise kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Kaya hastaneye kaldırıldı.

Esen Kaya'ya silahlı saldırı anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Enes Kaya sokakta yürüdüğü esnada yanına yaklaşan kişinin birkaç el ateş ettiği görülüyor. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Murat Kurum Muharrem İnce Devlet Bahçeli Adil Karaismailoğlu
Magazin Buray Cansu Dere Gökhan Çıra İrem Derici
Spor Mesut Özil Stefan Kuntz Hamit Altıntop Kerem Aktürkoğlu Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Emre Kılınç
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika haberi: Sinemasal kurucusu Esen Kaya'ya silahlı saldırı kamerada - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.09.2021 11:38:57. #1.17#