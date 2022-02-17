Son dakika haberi | Sinema - Ölümcül Snowboard

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 4'ü yerli 8 film vizyona girecek.

"Ölümcül Snowboard"

Ivanna Sakhno, Alex Hafner ve Tinatin Dalakishvili'nin başrollerini paylaştığı "Ölümcül Snowboard"un yönetmen koltuğunda Stanislav Kapralov oturuyor.

Gürcistan ve Ukrayna ortak yapımı gerilim türündeki film, snowboard yaparken yasak bir bölgeye girmeleriyle hayatları altüst olan iki gencin hikayesini gişeye taşıyacak.