Son dakika haberi | Sinema - Ölümcül Snowboard - Haberler
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Son dakika haberi | Sinema - Ölümcül Snowboard

AA - Güncel
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Son dakika gelişmesine göre Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 4'ü yerli 8 film vizyona girecek.

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 4'ü yerli 8 film vizyona girecek.

"Ölümcül Snowboard"

Ivanna Sakhno, Alex Hafner ve Tinatin Dalakishvili'nin başrollerini paylaştığı "Ölümcül Snowboard"un yönetmen koltuğunda Stanislav Kapralov oturuyor.

Gürcistan ve Ukrayna ortak yapımı gerilim türündeki film, snowboard yaparken yasak bir bölgeye girmeleriyle hayatları altüst olan iki gencin hikayesini gişeye taşıyacak.

Son dakika haberi | Sinema - Ölümcül Snowboard

Son dakika haberi | Sinema - Ölümcül Snowboard

Son dakika haberi | Sinema - Ölümcül Snowboard

AA - Güncel

Yönetmen, Türkiye, Film, Güncel, Haberler

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