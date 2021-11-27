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Son dakika haberi | Sincan İşitme Engelliler Spor Kulübü, Süper Lig'e yükseldi

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Son dakika haberi | Sincan İşitme Engelliler Spor Kulübü, Süper Lig'e yükseldi

Son dakika haberlerine göre Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu 2020-2021 Sezonu Futbol 1.Lig C Grubu maçlarını namağlup tamamlayarak play-off'lara kalan Sincan İşitme Engelliler Spor Kulübü, İzmir İ.E.S.K.'yi 4-2 mağlup ederek Süper Lig'e yükseldi.

SİNCAN, ANKARA (İHA) - Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu 2020-2021 Sezonu Futbol 1.Lig C Grubu maçlarını namağlup tamamlayarak play-off'lara kalan Sincan İşitme Engelliler Spor Kulübü, İzmir İ.E.S.K.'yi 4-2 mağlup ederek Süper Lig'e yükseldi.

Sincan İşitme Engelliler Spor Kulübü, 1. Lig C Grubu'nda Başkent İ.E.S.K. ile 1-1 berabere kaldıktan sonra Hopa İ.E.S.K.'yı 8-0, Çorum İ.E.S.K.'yı ise 2-0 mağlup ederek grubu averaj ile 2. sırada tamamladı. Sincan İşitme Engelliler Spor Kulübü bu sonuçlarla namağlup olarak play-off'lara kaldı. Play-off'ta İzmir İşitme Engelliler Spor Kulübü ile eşleşen Sincan İşitme Engelliler Spor Kulübü, Afyon'da oynanan karşılaşmada normal süreleri 2-2 biten beraberliğin ardından uzatmalarda rakibini 4-2 mağlup etti. Bu sonucun ardından Sincan İ.E.S.K, Süper Lig'e yükseldi.

Şampiyonlar Başkan Ercan'ı makamında ziyaret etti

Sporcular Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan'ı makamında ziyaret ederek forma hediye etti. Başkan Ercan, "Süper Lig'e yükselen Sincan İşitme Engelliler Spor Kulübümüz bizleri gururlandırdı. Sporcularımıza ziyaretleri için teşekkür ediyor, bu yolda nice başarılar diliyorum" açıklamasında bulundu. - ANKARA

Son dakika haberi | Sincan İşitme Engelliler Spor Kulübü, Süper Lig'e yükseldi

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