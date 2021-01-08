Son dakika haberi! Sincan'da yakalanan FETÖ firarisi eski emniyet müdürleri adliyeye sevk edildi
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Son dakika haberi! Sincan'da yakalanan FETÖ firarisi eski emniyet müdürleri adliyeye sevk edildi

08.01.2021 12:44 | Son Güncelleme: 08.01.2021 12:48

Son dakika haberler: Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan ve Ankara'nın Sincan ilçesindeki örgütün hücre evinde yakalan firari eski emniyet müdürleri Ali Dikici ve İbrahim Erbaba, adliyeye sevk edildi.

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan ve Ankara'nın Sincan ilçesindeki örgütün hücre evinde yakalan firari eski emniyet müdürleri Ali Dikici ve İbrahim Erbaba, adliyeye sevk edildi.

Son dakika haberi! Sincan'da yakalanan FETÖ firarisi eski emniyet müdürleri adliyeye sevk edildi
Son dakika haberi! Sincan'da yakalanan FETÖ firarisi eski emniyet müdürleri adliyeye sevk edildi
Son dakika haberi! Sincan'da yakalanan FETÖ firarisi eski emniyet müdürleri adliyeye sevk edildi
Son dakika haberi! Sincan'da yakalanan FETÖ firarisi eski emniyet müdürleri adliyeye sevk edildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Tankulu

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