Son dakika haberi: Sincan'da patates ve soğan dağıtımına başlandı
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Son dakika haberi: Sincan'da patates ve soğan dağıtımına başlandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika haberi: Sincan'da patates ve soğan dağıtımına başlandı

Son dakika habere göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasının ardından Ankara'nın Sincan ilçesinde ihtiyaç sahiplerine ücretsiz soğan ve patates dağıtımı yapıldı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasının ardından Ankara'nın Sincan ilçesinde ihtiyaç sahiplerine ücretsiz soğan ve patates dağıtımı yapıldı.

Çiftçiye destek olmak amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından alımı yapılan soğan ve patatesler, ihtiyaç sahibi ailelere ücretsiz olarak dağıtılmaya başlandı. Sincan Belediyesi, ilçede bulunan ihtiyaç sahibi her haneye 10 kilo kuru soğan ve 20 kilo patates dağıtarak vatandaşlara yardımda bulundu.

Toplamda 1 milyon 250 bin ton patates ve 300 bin ton soğan, ülke genelinde Ramazan'da hibe olarak ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak. - ANKARA

Son dakika haberi: Sincan'da patates ve soğan dağıtımına başlandı
Son dakika haberi: Sincan'da patates ve soğan dağıtımına başlandı
Son dakika haberi: Sincan'da patates ve soğan dağıtımına başlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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