Son dakika haberi: Sincan'da Kovid-19 temalı eğitim semineri düzenlendi
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Son dakika haberi: Sincan'da Kovid-19 temalı eğitim semineri düzenlendi

Gelen son dakika haberine göre Sincan Belediyesince, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini de içeren "Kurban Kesimi Eğitim Semineri" düzenlendi.

Son dakika haberi: Sincan'da Kovid-19 temalı eğitim semineri düzenlendi
23.07.2020 14:29 | Son Güncelleme: 23.07.2020 14:32

Sincan Belediyesince, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini de içeren "Kurban Kesimi Eğitim Semineri" düzenlendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, seminerde uzmanlar tarafından katılımcılara kurban keserken dikkat edilmesi gereken hususlar ve Kovid-19 tedbirleri kapsamında alınması gereken önlemler anlatıldı.

Seminere, Sincan Müftüsü Mevlüt Topçu, Ankara Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Hüseyin Tanrıverdi, Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Fazlı Yalçındağ ve Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ufuk Tansel Şireli katlıdı.

"Kurban keserek Allah'a yakınlığımızı göstermiş oluyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, devletin güvenilir kurumlarına kurban bağışında bulunmanın önemine işaret etti.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kurban bağış konusunda büyük bir özveri ile çalıştığını ifade eden Ercan, " Sağlıklı, İslami kural ve kaidelere uygun şekilde kesilmesi ile ilgili bilgilendirmeleri iletişim araçları ve yüz yüze görüşmelerle sağlıyorlar. Derilerin, ekonomik değeri olan unsurların güvendiğimiz kurumlara teslim edilmesi çok önemli." ifadelerini kullandı.

Başkan Ercan seminerin ardından konuşmacılara plaket takdim etti.

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Kaynak: AA

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