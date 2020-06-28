Son dakika haberi! SINAV YOLUNDA KAZA; YARALI ÖĞRENCİ HASTANEYE DEĞİL SINAVA GİTTİ
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Son dakika haberi! SINAV YOLUNDA KAZA; YARALI ÖĞRENCİ HASTANEYE DEĞİL SINAVA GİTTİ

Bir son dakika haberine göre Polis ekipleri öğrenciyi polis otosuyla sınava gireceği okula götürdü.

Son dakika haberi! SINAV YOLUNDA KAZA; YARALI ÖĞRENCİ HASTANEYE DEĞİL SINAVA GİTTİ
28.06.2020 10:14 | Son Güncelleme: 28.06.2020 10:36

-Polis ekipleri öğrenciyi polis otosuyla sınava gireceği okula götürdü. 

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHA

Maltepe'de ablasını sınava yetiştirmek isteyen bir motosikletli kaza yaptı. Kazada yaralanan genç kıza ilk müdahaleyi olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptı. Hastaneye gitmeyi kabul etmeyen öğrenciyi sınava polis ekipleri götürdü.Olay saat 09.00 sıralarında Maltepe Altayçeşme Mahallesi İstiklal Caddesi üzerinde meydana geldi. Üniversite sınavına girecek olan ablası Yeşim Şeker'i sınava gireceği okula götüren Mehmet Şeker, karşı yönden gelen Mesut Başaran yönetimindeki 34 AL 855 plakalı cip ile çarpıştı. Kazada motosiklet üzerindeki abla kardeş hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, öğrenci Yeşim Şeker'e ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Kazayı duyan baba ise olay yerine koştu. Kazanın şoku üzerinde olan Şeker, hastaneye gitmeyi kabul etmeyerek sınava girmeyi tercih etti. Bunun üzerine polis ekipleri öğrenciyi polis otosuyla sınava gireceği okula götürdü. Sınavdan sonra hastaneye gideceğini söyleyen Yeşim Şeker, "Sınava gidecektim.  Motor kazası oldu. Bacağım arabaya çarptı. O şekilde düştüm. Sınava gideceğim şimdi, hemşirelik istiyorum" dedi. 

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Kaynak: DHA

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