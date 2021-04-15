Son dakika haberi... SİNANPAŞA MAHALLESİ'NDE 'YATAY MİMARİ' İLE KENTSEL DÖNÜŞÜM
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Son dakika haberi... SİNANPAŞA MAHALLESİ'NDE 'YATAY MİMARİ' İLE KENTSEL DÖNÜŞÜM

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: ADANA'nın Yüreğir ilçesindeki Sinanpaşa Mahallesi için 2006 yılından bu yana çözüme kavuşturulamayan kentsel dönüşüm projesine Yüreğir Belediyesi dahil oldu.

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ADANA'nın Yüreğir ilçesindeki Sinanpaşa Mahallesi için 2006 yılından bu yana çözüme kavuşturulamayan kentsel dönüşüm projesine Yüreğir Belediyesi dahil oldu. Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, mahalleye giderek orada oturanlara proje hakkında bilgi verdi. Seyhan Nehri'nin komşusu olan Sinanpaşa Mahallesi'nin kentin en güzel yerlerinden biri olacağını kaydeden Kocaispir, 'Yatay mimariye uygun, prestijli bir proje olacak. Sosyal konut tarzında bir proje yerine özellikle prestijli ve lüks konutların yükseleceği şekilde bir planlama yapılacak' dedi.

Kentin merkezinde bulunan Yüreğir ilçesine bağlı Sinanpaşa Mahallesi'nde yapılması planlanan kentsel dönüşüm projesi 2006 yılından bu yana devreye koyulmaya çalışılıyor. 2020 yılının ikinci yarısında ise projeye Yüreğir Belediyesi de müdahil oldu. Proje kapsamında ilk olarak, 115 dekar alanda kentsel yenileme yapılması için TOKİ-Büyükşehir Belediyesi ve Yüreğir Belediyesi ortak protokol imzalandı. Yüreğir Belediyesi, protokolün ardından bin 600 metrekare civarındaki belediye arsasını 1 TL iz bedeli ile TOKİ Başkanlığı'na devretti. Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir'in son girişimleri sonrası ise kentsel dönüşüm sorunu çözüme kavuşmaya yaklaştı. Proje hakkında Sinanpaşa Mahallesi sakinlerine bilgi vermek için bölgeye gelen Başkan Kocaispir, burada çalışmanın ayrıntılarından bahsetti.

'YATAY MİMARİYE UYGUN BİR PROJE OLACAK'

Kentsel dönüşüm çalışmalarının bu yıl içinde başlamasına yönelik çalışmalarını sürdürdüklerini kaydeden Başkan Kocaispir, imar planlarını Adana Büyükşehir Belediyesi'ne sunduklarını belirtti. En yakın zamanda yıkıma başlanacağını ifade eden Kocaispir, 'TOKİ'nin hazırladığı modern konutların burada yavaş yavaş yükselmeye başladığına şahitlik edeceğiz. Cumhurbaşkanımız'ın, Çevre ve Şehircilik Bakanımız ve Adanalı bakanlarımızın büyük gayretleriyle artık konu gündeme geldi. İnanıyorum ki burada temeli atınca birkaç yıl içerisinde modern binalarımızın yükseldiğini hep beraber göreceğiz. Konut sayısı, vatandaşlar ve TOKİ arasındaki nihai görüşmeler bittiğinde netleşecek. Şu an için proje kapsamında 450 konut yapılması planlanıyor. Yatay mimariye uygun, prestijli bir proje olacak. Sosyal konut tarzında bir proje yerine özellikle prestijli ve lüks konutların yükseleceği şekilde bir planlama yapılacak' diye konuştu.

Başkan Kocaispir, Seyhan Nehri'nin bir tarafında düzenli bir yapılaşma ve refah seviyesi yüksek bir yaşam varken söz konusu bölgede olmamasının kabul edilemeyeceğini söyledi. Bu üzüntü veren tablonun kentsel dönüşümle değişeceğini vurgulayan Kocaispir, 'İnanıyorum ki, Seyhan Nehri tarafında uzanan Yüreğir hattı, Adana'nın en güzel, en yaşanabilir bölgelerinden birisi olacak' dedi.

Son dakika haberi... SİNANPAŞA MAHALLESİ'NDE 'YATAY MİMARİ' İLE KENTSEL DÖNÜŞÜM
Son dakika haberi... SİNANPAŞA MAHALLESİ'NDE 'YATAY MİMARİ' İLE KENTSEL DÖNÜŞÜM
Son dakika haberi... SİNANPAŞA MAHALLESİ'NDE 'YATAY MİMARİ' İLE KENTSEL DÖNÜŞÜM
Son dakika haberi... SİNANPAŞA MAHALLESİ'NDE 'YATAY MİMARİ' İLE KENTSEL DÖNÜŞÜM

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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