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Son dakika haberi! Sinan Gümüş ve Novak bireysel çalışmalar gerçekleştiriyor

Son dakika haberleri... Fenerbahçe'de takıma yeni katılan Sinan Gümüş ile Filip Novak, bireysel antrenmanlar gerçekleştirerek form tutuyor.

Son dakika haberi! Sinan Gümüş ve Novak bireysel çalışmalar gerçekleştiriyor
21.08.2020 11:01 | Son Güncelleme: 21.08.2020 11:10

Fenerbahçe'de takıma yeni katılan Sinan Gümüş ile Filip Novak, bireysel antrenmanlar gerçekleştirerek form tutuyor.

Yeni sezon hazırlıklarını Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde bulunan Topuk Yaylası Tesisleri'nde sürdüren Fenerbahçe, günü akşam saatlerinde yapacağı idmanla noktalayacak. Teknik direktör Erol Bulut yönetiminde yoğun bir tempoda hazırlıklarına devam eden sarı-lacivertli ekipte yeni transferler Sinan Gümüş ile Filip Novak, bireysel çalışmalar da gerçekleştiriyor. Kendilerine verilen program doğrultusunda idman yapan Sinan ve Novak, tam olarak hazır hale gelmek için çaba sarf ediyor.


Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: DHA

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