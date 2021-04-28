Son dakika haberi: Şimşek, Yıldırım Operasyonu'nda Uzman Onbaşı şehit oldu (2)

Son dakika gündem haberine göre MSB'DEN AÇIKLAMAMilli Savunma Bakanlığı, Pençe-Yıldırım Harekatı'nda üs bölgesine güdümlü tanksavar silahı ile yapılan saldırıda 1 askerin şehit olduğu, 2 askerin de yaralandığını duyurdu.

MSB'DEN AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Yıldırım Harekatı'nda üs bölgesine güdümlü tanksavar silahı ile yapılan saldırıda 1 askerin şehit olduğu, 2 askerin de yaralandığını duyurdu. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Pençe- Yıldırım Harekatı bölgesinde bir üs bölgemize terör örgütü tarafından güdümlü tanksavar silahı ile yapılan saldırıda 1 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 2 kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmıştır. Yaralı silah arkadaşlarımız derhal hastaneye tahliye edilerek tedavilerine başlanmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza da acil şifalar dileriz."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı