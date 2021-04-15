Son dakika haberi! Simav'da zehirlenen 5 sokak köpeği öldü: 1 gözaltı
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Son dakika haberi! Simav'da zehirlenen 5 sokak köpeği öldü: 1 gözaltı

Son dakika haberi! Simav'da zehirlenen 5 sokak köpeği öldü: 1 gözaltı
Demirören Haber Ajansı / Mehmet YENEN - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: KÜTAHYA'nın Simav ilçesinde, 5 sokak köpeği ölü bulundu.

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"Yaşam hakkımızdan vazgeçmiyoruz" diyen sağlık çalışanlarının eylemine polis müdahalesi

KÜTAHYA'nın Simav ilçesinde, 5 sokak köpeği ölü bulundu. Yapılan incelemede zehirlendikleri belirlenen köpeklerle ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Simav Belediye Meydanı'nda dün saat 23.00 sıralarında, köpek ölülerini görenler, durumu zabıta ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekiplerin kontrolünde, 5 sokak köpeğinin zehirlendiği belirlendi. İncelemenin ardından köpek ölüleri bölgeden kaldırıldı. Polis ekipleri, hayvanları zehirleyen kişinin bulunması için başlattığı çalışma kapsamında, mobese kameralarını inceledi. Yapılan incelemenin ardından 1 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.Olaya tepki gösteren Simav Belediye Başkanı Adil Biçer, "İnsanlıktan nasibini almamış, vicdan yoksunu kimliği belirsiz birtakım kişi veya kişiler tarafından belediyemiz civarında bulunan 5 sokak dostumuz, ne yazık ki zehirlenerek öldürülmüşlerdir. Sorumluların bir an önce tespit edilerek adalet önünde hesap vermeleri için Simav Belediyesi olarak bu vahşetin peşini bırakmayacağız" dedi.


Son dakika haberi! Simav'da zehirlenen 5 sokak köpeği öldü: 1 gözaltı
Son dakika haberi! Simav'da zehirlenen 5 sokak köpeği öldü: 1 gözaltı
Son dakika haberi! Simav'da zehirlenen 5 sokak köpeği öldü: 1 gözaltı
Son dakika haberi! Simav'da zehirlenen 5 sokak köpeği öldü: 1 gözaltı
Son dakika haberi! Simav'da zehirlenen 5 sokak köpeği öldü: 1 gözaltı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet YENEN

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