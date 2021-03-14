Son dakika haberi: Simav'da traktör kazası: 1 ölü, 1 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haberi: Simav'da traktör kazası: 1 ölü, 1 yaralı

14.03.2021 14:27 | Son Güncelleme: 14.03.2021 14:47
Son dakika haberi: Simav'da traktör kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Gelen son dakika haberine göre Kütahya'nın Simav ilçesine bağlı Kuşu beldesinde, tarlasına ağaç budamak için giden Nurullah Bozkurt'un kullandığı traktör, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Kütahya'nın Simav ilçesine bağlı Kuşu beldesinde, tarlasına ağaç budamak için giden Nurullah Bozkurt'un kullandığı traktör, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Traktörde yolcu olarak bulunan Azime Bozkurt hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, kaza Kuşu beldesi Çiğilli mevkiindeki un değirmeni yakınlarında meydana geldi. 73 yaşındaki Nurullah Bozkurt, yanında gelini Azime Bozkurt (46) ile Kepez mevkisindeki tarlasına 43 KP 056 plakalı traktörüyle giderken yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yaklaşık 15 metrelik dereye yuvarlanan traktörün sürücüsü Nurullah Bozkurt yaralanırken, gelini 4 çocuk annesi Azime Bozkurt traktörün altında kalarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi. - KÜTAHYA

Son dakika haberi: Simav'da traktör kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Pervin Buldan Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Prens Harry Hakan Yılmaz Ferhan Şensoy İbrahim Tatlıses
Spor Erol Bulut Caner Erkin Fatih Terim Ünal Karaman Aykut Kocaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi: Simav'da traktör kazası: 1 ölü, 1 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.3.2021 14:50:59. #1.15#
title