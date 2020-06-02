Son dakika haberi... Silivri'de otomobil bir evin odunluğuna girdi
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Son dakika haberi... Silivri'de otomobil bir evin odunluğuna girdi

Son dakika güncel haberine göre Silivri'de sürücünün kontrolünden çıkan otomobil, karşı yönden gelen bir aracın aynasına çarpıp, ardından bir evin odunluğuna girdi.

Son dakika haberi... Silivri'de otomobil bir evin odunluğuna girdi
02.06.2020 00:02 | Son Güncelleme: 02.06.2020 00:05

Silivri'de sürücünün kontrolünden çıkan otomobil, karşı yönden gelen bir aracın aynasına çarpıp, ardından bir evin odunluğuna girdi.

Kaza, akşam saatlerinde Silivri Mimarsinan Mahallesi Lozan Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Serdar B. idaresindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı yönden gelen bir aracın aynasına çarpıp, yol kenarındaki evin odunluğuna girdi. Kazada sürücü yaralanırken, çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak vatandaşları uzaklaştırırken, sağlık ekipleri ise yaralı sürücüye müdahale etti. Yapılan ilk müdahalenin ardından Serdar B. en yakın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Ekiplerin incelemelerinin ardından araç kaza mahallinden kaldırılırken, kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

(İHA)

Kaynak: İHA

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