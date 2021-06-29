Son dakika haberi: Silivri'de otluk alanda çıkan yangın söndürüldü
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Son dakika haberi: Silivri'de otluk alanda çıkan yangın söndürüldü

Son dakika haberi: Silivri'de otluk alanda çıkan yangın söndürüldü
Anadolu Ajansı / Abdülkerim Güzel - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre Silivri'de otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Silivri'de otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Ortaköy Mahallesi'ndeki otluk alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdülkerim Güzel

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