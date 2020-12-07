Silivri'de korkutan baraka yangını
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Silivri'de korkutan baraka yangını

07.12.2020 23:49 | Son Güncelleme: 08.12.2020 00:03

Silivri'de korkutan baraka yangını Silivri Selimpaşa'da 2'si çocuk 5 kişinin yaşadığı barakada çıkan yangın kısa sürede söndürüldü.

Silivri'de korkutan baraka yangını

İSTANBUL - Silivri Selimpaşa'da 2'si çocuk 5 kişinin yaşadığı barakada çıkan yangın kısa sürede söndürüldü.5 kişilik aile bölgede görev yapan gece kartallarının dikkati sayesinde yangından yara almadan kurtuldu.

Yangın, akşam 21: 00 sıralarında Silivri Selimpaşa'da bulunan bir barakada çıktı. Edinilen bilgiye göre, 2'si çocuk 5 kişinin yaşadığı barakadan çıkan dumanları fark eden bölgede görevli Gece Kartalları durumu İtfaiyeye bildirerek aileyi barakadan çıkardı. Kısa sürede olay yerine gelen ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürülürken baraka tamamen yandı. Barakada bulunan aile ise gece kartallarının dikkati sayesinde şans eseri yangından yara almadan kurtuldu.

Silivri'de korkutan baraka yangını
Silivri'de korkutan baraka yangını
Silivri'de korkutan baraka yangını
Silivri'de korkutan baraka yangını

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YUSUF EKER

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