Son dakika haberi | SİLİVRİ'DE KISITLAMADA İŞ YERİNE KUMAR OPERASYONU KAMERADA

SİLİVRİ'de 3 katlı bir iş yerine kumar operasyonu düzenlendi. İş yerine yapılan operasyonda 14 kişiye toplam 64 bin 598 lira para cezası kesilirken, operasyon anları da kameraya yansıdı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün saat 16.30 sıralarında Silivri İlçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan 3 katlı bir iş yerinde kumar oynandığı bilgisini aldı. Harekete geçen ekipler, adrese gittiğinde bina içinde kaçan kişiler olduğunu görerek, yakaladı. Yapılan aramalarda salonda büyük yuvarlak bir masa olduğu, masanın yanında bulan sehpada 'yazboz' diye tabir edilen üzerinde çeşitli isim ve rakamlar yazılı kağıt ve kağıda sarılı 750 lira para olduğu, yine bu masa üzerinde kumar oynanmakta kullanılan bir deste iskambil kağıdı olduğu, ayrıca başka bir dolap içerisinde üzerinde rakamlar yazılı bir kağıda sarılı vaziyette 450 lira ve 50 Euro para olduğu tespit edildi. İçerdekilerin üzerinde 19 bin lira, 9 bin lira ve 7 bin lira gibi yüklü miktarda paralar bulunduğunu da tespit eden ekipler, tüm suç unsurlarına el koydu. İçerde bulunan 14 kişiye 1593 Sayılı İl Hıfzıssıhha Kanunu'na istinaden 48 bin 566 lira ile "Kumar oynamak" suçlarından 12 kişiye 16 bin 32 lira olmak üzere toplam 64 bin 598 lira idari para cezası kesildi. Ayrıca iş yeri sorumlusu 2 kişiye "Kumar oynatılmasına yer ve imkan sağlamak" suçundan da adli işlem yapıldı. İş yeri ilçe zabıta müdürlüğü ekiplerince mühürlenerek, faaliyetlerine son verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı