Son dakika... İSTANBUL-SİLİVRİ'DE KERESTE FABRİKASINDA YANGIN
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Son dakika... İSTANBUL-SİLİVRİ'DE KERESTE FABRİKASINDA YANGIN

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre Haber-Kamera: Uğur Samet AVCI / İSTANBUL DHASilivri'de kereste fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Haber-Kamera: Uğur Samet AVCI/ İSTANBUL DHA

Silivri'de kereste fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Olay, saat 01.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi, Doktor Cemal Kozanoğlu Sokak'taki kereste fabrikasında yaşandı. İmalathane bölümünde dumanların çıktığını gören çalışanlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen İBB, Silivri ve Büyükçekmece itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek, diğer bölümlere sıçramadan söndürdü. Çıkan yangında fabrikanın imalathane bölümü kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Son dakika... İSTANBUL-SİLİVRİ'DE KERESTE FABRİKASINDA YANGIN
Son dakika... İSTANBUL-SİLİVRİ'DE KERESTE FABRİKASINDA YANGIN
Son dakika... İSTANBUL-SİLİVRİ'DE KERESTE FABRİKASINDA YANGIN
Son dakika... İSTANBUL-SİLİVRİ'DE KERESTE FABRİKASINDA YANGIN
Son dakika... İSTANBUL-SİLİVRİ'DE KERESTE FABRİKASINDA YANGIN
Son dakika... İSTANBUL-SİLİVRİ'DE KERESTE FABRİKASINDA YANGIN
Son dakika... İSTANBUL-SİLİVRİ'DE KERESTE FABRİKASINDA YANGIN
Son dakika... İSTANBUL-SİLİVRİ'DE KERESTE FABRİKASINDA YANGIN
Son dakika... İSTANBUL-SİLİVRİ'DE KERESTE FABRİKASINDA YANGIN

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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