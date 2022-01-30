Silivri'de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü - Haberler
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Silivri'de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Silivri'de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü Silivri'de iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Silivri'de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü

İSTANBUL - Silivri'de iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, sabah 05: 30 sıralarında Silivri Mimarsinan Mahallesi TEM Bağlantı yolu Ortaçeşme Mevkii'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Engin Çalar yönetimindeki otomobil ile karşı yönden gelen ve içerisinde 3 kişi bulunan özel bir araç kafa kafaya çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler 43 yaşındaki Engin Çalar'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Diğer araç içerisinde bulunanlar kazayı yara almadan atlatırken ifadeleri alınmak üzere Silivri Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Çalar'ın cenazesi nöbetçi savcının incelemelerinin ardından Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatılırken ismi öğrenilemeyen araç sürücünün ehliyetsiz olduğu ve yolda ters istikamette seyrettiği iddia edildi.

Silivri'de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü

Silivri'de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü

Silivri'de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü

İhlas Haber Ajansı / Yusuf Eker - 3. Sayfa

TEM Otoyolu, Otomobil, Tragger, Kaza, 3. Sayfa, Haber

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