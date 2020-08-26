Son dakika haberi | SİLİVRİ'DE DEVRİLEN TANKERDE YANGIN ÇIKTI
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Son dakika haberi | SİLİVRİ'DE DEVRİLEN TANKERDE YANGIN ÇIKTI

Son dakika gündem haberi... Silivri TEM Otoyolu bağlantı yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tanker devrildi.

26.08.2020 17:30 | Son Güncelleme: 26.08.2020 17:39

Silivri TEM Otoyolu bağlantı yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tanker devrildi. Kazada 1 kişi yaralandı. Kaza sonrasında tankerde yangın çıktı.

Kaza, Silivri Akören Caddesi TEM Otoyolu bağlantı yolunda meydana geldi. İbrahim Celal Ersan idaresindeki tanker, henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Duramayan tanker, bariyerleri aşarak 3 metrelik yükseklikten ayçiçeği tarlasına devrildi. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Tanker içerisinde sıkışan sürücü İbrahim Celal Ersan sağlık ve itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı. Yaralı sürücü olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Silivri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ekiplerin çalışma yaptığı sırada kaza nedeniyle tankerde yangın çıktı. Ekiplerin çalışmasıyla yangın söndürüldü. Jandarma ekipleri kazayla ilgili çalışma başlattı.

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Son dakika haberi | SİLİVRİ'DE DEVRİLEN TANKERDE YANGIN ÇIKTI

Kaynak: DHA

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