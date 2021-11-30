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Son dakika haberi: Silivri'de çatının sökülüp uçma anı kamerada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gelen son dakika haberine göre Silivri'de çatının sökülüp uçma anı kamerada Şiddetli rüzgar bir evin çatını yerinden sökerek uçurdu.

İSTANBUL (İHA) - Silivri'de çatının sökülüp uçma anı kamerada

İSTANBUL - Şiddetli rüzgar bir evin çatını yerinden sökerek uçurdu. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Lodos İstanbul'da hayatını olumsuz etkilemeye devam ediyor. Silivri'de şiddetli rüzgar nedeniyle bir binanın çatısı yerinden sökülerek uçtu. Çatının sökülme uçma anı saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, çatının yerinden söküldüğü ve uçtuğu görülüyor.

Son dakika haberi: Silivri'de çatının sökülüp uçma anı kamerada

Son dakika haber | Silivri'de çatının sökülüp uçma anı kamerada

Son dakika haber | Silivri'de çatının sökülüp uçma anı kamerada

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İhlas Haber Ajansı / Yusuf Eker - Son Dakika Haberleri

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