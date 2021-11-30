Son dakika haberi: Silivri'de çatının sökülüp uçma anı kamerada

İSTANBUL (İHA) - Silivri'de çatının sökülüp uçma anı kamerada

İSTANBUL - Şiddetli rüzgar bir evin çatını yerinden sökerek uçurdu. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Lodos İstanbul'da hayatını olumsuz etkilemeye devam ediyor. Silivri'de şiddetli rüzgar nedeniyle bir binanın çatısı yerinden sökülerek uçtu. Çatının sökülme uçma anı saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, çatının yerinden söküldüğü ve uçtuğu görülüyor.

İhlas Haber Ajansı / Yusuf Eker - Son Dakika Haberleri

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