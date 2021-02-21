Son dakika haberleri... Silivri'de 6 yaşındaki çocuğun kafası kapı demirine sıkıştı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haberleri... Silivri'de 6 yaşındaki çocuğun kafası kapı demirine sıkıştı

21.02.2021 15:59 | Son Güncelleme: 21.02.2021 16:17
Son dakika haberleri... Silivri'de 6 yaşındaki çocuğun kafası kapı demirine sıkıştı

Son dakika haber: SİLİVİR'de ev balkonundaki kapının demirlerine kafasını sıkıştıran 6 yaşındaki çocuk, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

SİLİVİR'de ev balkonundaki kapının demirlerine kafasını sıkıştıran 6 yaşındaki çocuk, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Olay, Yeni Mahalle Varnalı Caddesi'nde bulunan altı katlı binanın birinci katında meydana geldi. Evinde oyun oynayan 6 yaşındaki Enes A. kafasını balkondaki kapının demirlerine sıkıştırdı. Çocuğu kurtaramayan aile, ihbarda bulunması üzerine olay gerine gelen İBB Silivri İtfaiye ekipleri geldi. Ekiplerin çalışması sonucu Enes A. yara almadan kurtarıldı. Enes A. kendisini kurtaran itfaiye görevlisinin "Bir yerin ağrıdı mı?" sorusuna, "Ağrımadı da, korktum birazcık" diye cevap verdi. 

 


- İstanbul
Son dakika haberleri... Silivri'de 6 yaşındaki çocuğun kafası kapı demirine sıkıştı
Son dakika haberleri... Silivri'de 6 yaşındaki çocuğun kafası kapı demirine sıkıştı
Son dakika haberleri... Silivri'de 6 yaşındaki çocuğun kafası kapı demirine sıkıştı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Pervin Buldan Fahrettin Koca Süleyman Soylu Fahrettin Altun Selahattin Demirtaş
Magazin Özge Özder Cansu Dere Demet Akalın Serenay Sarıkaya
Spor Erol Bulut Umut Bulut Hakan Kutlu Abdullah Avcı Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Muğla Şehit Suriye Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri... Silivri'de 6 yaşındaki çocuğun kafası kapı demirine sıkıştı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.2.2021 16:17:59. #1.14#
title