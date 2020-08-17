Son dakika haberi | Silifke'deki yangında kızılçam ormanı ve tarım arazisi zarar gördü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberi | Silifke'deki yangında kızılçam ormanı ve tarım arazisi zarar gördü

Son dakika gündem haberi... MERSİN'in Silifke ilçesi Çadırlı Mahallesi'nde çıkan orman yangını söndürüldü.

Son dakika haberi | Silifke'deki yangında kızılçam ormanı ve tarım arazisi zarar gördü
17.08.2020 14:30 | Son Güncelleme: 17.08.2020 15:08

MERSİN'in Silifke ilçesi Çadırlı Mahallesi'nde çıkan orman yangını söndürüldü. Yangında bir dönüm kızılçam ormanı ve 10 dönüm tarım alanı zarar gördü.

Yangın, Çadırlı Mahallesi Gelin Suyu mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle çıktı. Alevleri görenlerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Yangına, Silifke Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı 40 orman işçisi ile 5 arazöz karadan, 1 helikopter ise havadan müdahale etti. Kızılçam ormanında etkili olan yangın, büyümeden söndürüldü.Yangında bir dönüm kızılçam ormanı ve 10 dönüm tarım alanı zarar gördü.


Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Bodrum'da denizin dibine bile kaçak duvar ördüler Ekonomi
Bodrum'da denizin dibine bile kaçak duvar ördüler
Bomba iddia: Eğlencenin dozunu kaçıran Şeyma Subaşı'nın evine polis baskını Magazin
Bomba iddia: Eğlencenin dozunu kaçıran Şeyma Subaşı'nın evine polis baskını
İki bakan, 17 Ağustos'un yıl dönümünde simülasyonda depremi yaşadı Güncel
İki bakan, 17 Ağustos'un yıl dönümünde simülasyonda depremi yaşadı
Ağrı Dağı'nın zirvesine 1000 metre kala bulunan kamp alanı çöplüğe döndü Yaşam
Ağrı Dağı'nın zirvesine 1000 metre kala bulunan kamp alanı çöplüğe döndü
Dünya üzerindeki en yüksek sıcaklık ABD'de kayıtlara geçti: 54,4 derece Dünya
Dünya üzerindeki en yüksek sıcaklık ABD'de kayıtlara geçti: 54,4 derece
Son Dakika: İdlib'de Türk-Rus ortak devriyesine saldırı Güncel
Son Dakika: İdlib'de Türk-Rus ortak devriyesine saldırı
Sivas'ta yaşayan emekli vatandaş, 100 bin lira vermelerine rağmen satmadığı 1974 model minibüse gözü gibi bakıyor
Sivas'ta yaşayan emekli vatandaş, 100 bin lira vermelerine rağmen satmadığı 1974 model minibüse gözü gibi bakıyor
Çocukken yakalandığı hastalık yüzünden vücudu pullanan genç adam 'Arap zamkı' sayesinde sağlığına kavuştu
Çocukken yakalandığı hastalık yüzünden vücudu pullanan genç adam "Arap zamkı" sayesinde sağlığına kavuştu
Dünyanın en zehirli yılanlarından 'koca engerek' Malatya'da görüldü
Dünyanın en zehirli yılanlarından "koca engerek" Malatya'da görüldü
Bursa'da bir vatandaş, başkasının bahçesinden topladığı şeftalinin parasını ağacın yanına bıraktı
Bursa'da bir vatandaş, başkasının bahçesinden topladığı şeftalinin parasını ağacın yanına bıraktı
Kaçak trafolara el koyan görevlilerine saldırdılar, jandarma ateş açarak müdahale etti
Kaçak trafolara el koyan görevlilerine saldırdılar, jandarma ateş açarak müdahale etti
17 Ağustos gecesi kaydedildi, 21 yıl sonra bugün sosyal medyayı salladı! Depremin en dramatik videosu
17 Ağustos gecesi kaydedildi, 21 yıl sonra bugün sosyal medyayı salladı! Depremin en dramatik videosu
Koronavirüs sonrası arsa yatırımlarına ilgi artınca fiyatlar yüzde 400 arttı
Koronavirüs sonrası arsa yatırımlarına ilgi artınca fiyatlar yüzde 400 arttı
Galatasaray, kiralık sözleşmesi biten Mario Lemina'yı yeniden gündemine aldı
Galatasaray, kiralık sözleşmesi biten Mario Lemina'yı yeniden gündemine aldı
Eski gelin adayı Hanife Gürdal'ın kız kardeşi Hamide Gürdal, pozlarıyla sosyal medyada gündem oldu
Eski gelin adayı Hanife Gürdal'ın kız kardeşi Hamide Gürdal, pozlarıyla sosyal medyada gündem oldu
Beşiktaş'ın rakibi PAOK'un başkanı Savvidis ortamı gerdi: Yaşananları göz önüne aldığımızda maçın önemi büyüyor
Beşiktaş'ın rakibi PAOK'un başkanı Savvidis ortamı gerdi: Yaşananları göz önüne aldığımızda maçın önemi büyüyor
İkinci el araç alım satımında yeni dönem! Yetki belgesi zorunluluğu 1 Eylül'de başlayacak
İkinci el araç alım satımında yeni dönem! Yetki belgesi zorunluluğu 1 Eylül'de başlayacak
Şarkıcı Madonna, doğum gününü pasta yerine uyuşturucu madde kullanarak kutladı
Şarkıcı Madonna, doğum gününü pasta yerine uyuşturucu madde kullanarak kutladı
Arsa tartışmasında gözü dönen amca, çifte cinayet sonrası dondurma yiyip jandarmaya teslim oldu
Arsa tartışmasında gözü dönen amca, çifte cinayet sonrası dondurma yiyip jandarmaya teslim oldu
Parktaki kadına cinsel organını gösterdi! Olayı duyan koca, meydan dayağı attı
Parktaki kadına cinsel organını gösterdi! Olayı duyan koca, meydan dayağı attı
Diyarbakır'daki sosyal deneyle gündem olan 13 yaşındaki Mert konuştu: İyilik yapan, iyilik görür
Diyarbakır'daki sosyal deneyle gündem olan 13 yaşındaki Mert konuştu: İyilik yapan, iyilik görür
Tezgahını açan satıcı, gördüğü not karşısında duygularına hakim olamadı
Tezgahını açan satıcı, gördüğü not karşısında duygularına hakim olamadı
Mustafa Cengiz'den Mensah itirafı: Biz aramadık, o bizi aradı
Mustafa Cengiz'den Mensah itirafı: Biz aramadık, o bizi aradı
Fiyatların artmasına rağmen yatırımcıların gözdesi yine altın oldu
Fiyatların artmasına rağmen yatırımcıların gözdesi yine altın oldu
İzzet Yıldızhan yardımsever Diyarbakırlı çocuklar için harekete geçti
İzzet Yıldızhan yardımsever Diyarbakırlı çocuklar için harekete geçti
Arızalanan aracını yol kenarına itmek isteyen sürücüye tır çarptı
Arızalanan aracını yol kenarına itmek isteyen sürücüye tır çarptı
Pınar Altuğ, Yağmur Atacan'la evliliğine yorum yapan takipçisine sert çıktı
Pınar Altuğ, Yağmur Atacan'la evliliğine yorum yapan takipçisine sert çıktı
Kızına sade bir doğum günü yapan Seda Bakan, doğallığıyla takipçilerinden tam not aldı
Kızına sade bir doğum günü yapan Seda Bakan, doğallığıyla takipçilerinden tam not aldı
Türk bilim insanları, koronavirüsün vücuda korkunç bir etkisini daha ortaya çıkardı
Türk bilim insanları, koronavirüsün vücuda korkunç bir etkisini daha ortaya çıkardı
Tam 21 yıl önce bugün! 17 Ağustos depreminden tüyler ürperten görüntü
Tam 21 yıl önce bugün! 17 Ağustos depreminden tüyler ürperten görüntü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Muharrem İnce Angela Merkel Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hadise Alişan Acun Ilıcalı İbrahim Büyükak
Spor Ali Koç Fuat Çapa Fatih Terim Caner Erkin Nihat Özdemir
Daha Fazla Ateş Adana Bakan Deprem
Şu an buradasınız: Son dakika haberi | Silifke'deki yangında kızılçam ormanı ve tarım arazisi zarar gördü - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.8.2020 15:19:55. #1.15#
title